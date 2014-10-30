В Умані прихильники мажоритарника-переможця виборів збираються перекрити дорогу Київ-Одеса

Про це заявила громадська активістка Тетяна Овчиннікова, яка виступає на підтримку кандидата в депутати Антона Яценка, що переміг у 200-му окрузі.

"Завтра ми перекриємо автодорогу Київ – Одеса, з вимогою припинити зривати вибори і застосовувати брудні технології проти нашого законообранного народного депутата. Ми готові відстоювати свій вибрів під стінами Адміністрації Президента України", - заявила вона.

Читайте такожЦВК опрацювала вже 99,49% електронних протоколівЗа свідченням активистів, вони протестують проти спроби кандидата від БПП Віталія Чудновського, який на виборах посів третє місце, переглянути результати голосування - його представником було подано позов до Черкаського окружного адміністративного суду про визнання рішення про встановлення результатів виборів не дійсним та протиправним.

За даними обробки ЦВК 100% протоколів, у 200-му виборчому окрузі перемагає самовисуванець Антон Яценко (57,41%), друге місце посів теж самовисуванець Андрій Дикун (13,27%), третє - кандидат від БПП Віталій Чудновський (12%).