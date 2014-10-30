Завтра відбудеться перше засідання робочої групи щодо формування коаліції

У п'ятницю, 31 жовтня, відбудеться перше засідання робочої групи щодо формування коаліції.

Про це повідомляється на сайті "Блоку Петра Порошенка".

Зазначається також, що представники політсил, що пройшли до парламенту, провели першу зустріч щодо створення коаліції.

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"Відбулася зустріч представників політичних сил, що пройшли до нового складу парламенту. У ній взяли участь: від "Блоку Петра Порошенка" - Володимир Гройсман, від "Народного фронту" - Арсеній Яценюк, від "Самопомочі" – Андрій Садовий за участі Президента України Петра Порошенка", - говориться у повідомленні.

Так, сторони домовилися, що "завтра збереться перше засідання робочої групи, в якому візьмуть участь по три уповноважені представники від кожної політичної сили".

Крім того, сторони задекларували відкритість переговорного процесу для інших проєвропейських сил, що потрапили до парламенту.