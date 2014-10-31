Найскладніша ситуація у Щасті: бойовики намагаються захопити Луганську ТЕС – штаб АТО

Як повідомляє прес-центр АТО, протягом ночі бойовики з мінометів, танків та артилерійських систем вели вогонь по позиціям сил АТО, які забезпечують оборону цього міста, а також стратегічного об’єкту – Луганської ТЕС.

Окрім того, зазначається, що бойовиками було розгорнуто вогневі позиції на території населеного пункту Весела Гора. Під прикриттям будинків мирних мешканців селища протягом двох годин стріляли по українським підрозділам.

Читайте такожКомандир "Азову": Бойовики скоріше атакують Бердянськ, аніж МаріупольНапередодні увечері неконтрольовані збройні формування намагались атакувати наші позиції, здійснивши напад зі сторони населеного пункту Геївка. Атака бойовиків відбита, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики та російські найманці 45 разів порушили режим "тиші".