За добу бойовики та російські найманці 45 разів порушили режим "тиші"
08:07, 31 жовтня 2014Політика
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За минулу добу бойовики і військові РФ сорок п’ять разів порушували режим припинення вогню.
REUTERS
Як повідомляє прес-центр АТО, вночі з мінометів та стрілецької зброї вони обстрілювали позиції силовиків неподалік н.п. Нікішино, Ольховатка та Миколаївка, що неподалік Маріуполя.
Окрім того, з РСЗВ БМ-21 Град було нанесено вогневе ураження по околицях Дебальцевого.
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