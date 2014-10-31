За добу бойовики та російські найманці 45 разів порушили режим "тиші"

Як повідомляє прес-центр АТО, вночі з мінометів та стрілецької зброї вони обстрілювали позиції силовиків неподалік н.п. Нікішино, Ольховатка та Миколаївка, що неподалік Маріуполя.

Окрім того, з РСЗВ БМ-21 Град було нанесено вогневе ураження по околицях Дебальцевого.

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