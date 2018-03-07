Високий представник ЄС зустрінеться з Порошенком, Гройсманом, Клімкіним, Чернишем.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні 11-12 березня відвідає Україну з робочим візитом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у повідомленні прес-служби ЄС.

Передбачено, що Могеріні зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.

"Візит здійснюється у важливий момент для проведення ключових реформ, пов'язаних з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, і буде можливістю підтвердити довготривалу прихильність Європейського Союзу українському народу та його прагненню будувати міцнішу Україну», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Могеріні зустрінеться з головою Спеціальної спостережної місії ОБСЄ Ертурулом Апаканом, спеціальним представником ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіном Сaйдіком і головою Представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Аленом Ешліманном.

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Також Могеріні зустрінеться зі студентами національного університету ім. Тараса Шевченка, представниками громадських організацій, співробітниками Консультативної місії Європейського Союзу і Представництва Європейського Союзу в Україні.

Візит відбудеться за кілька днів до четвертої річниці анексії Російською Федерацією Криму і Севастополя, яку Євросоюз не визнає і продовжує повністю підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.