У Лаврова прохання Собчак до України відвідати Крим порівняли з дозволом "піти до туалету"

Спікер МЗС РФ Марія Захарова розповіла історію про записку Буша-молодшого до свого радника Кондолізи Райс.

У МЗС Росії порівняли прохання кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак до влади України відвідати окупований Крим з дозволом «піти до туалету».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на брифінгу в Москві офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи слова Собчак про те, що вона направила в Посольство України листа про намір відвідати Крим через Україну, сказала: «Мені все це нагадало ситуацію середини 2000-х років. Я тоді працювала в Нью-Йорку в постпредстві Росії при ООН, і була Рада безпеки за участю глав держав. Від американської сторони в ньому брав участь президент США, на той момент це був Джордж Буш-молодший. Це була дуже кумедна історія. Він сидів в залі Ради безпеки за столом і в ході засідання щось скрупульозно записував на аркуші паперу. Як потім з'ясувалося, фотокореспондент одного із західних агентств навів свій об'єктив, потім фотографія з цією запискою потрапила в мережу. Так ось, у цій записці президент США Джордж Буш-молодший питав дозволу у свого радника Кондолізи Райс, чи можна йому піти до туалету. Тому кожен запитує дозволу з того приводу, який вважає для себе актуальним».

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Посольстві України в РФ спростували заяву Собчак про звернення у дипмісію за дозволом відвідати тимчасово окупований Крим.