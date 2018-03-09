Президент підкреслив, що мова має об’єднувати, а не розколювати державу.

Президент України Петро Порошенко закликав політиків не використовувати мовне питання під час виборчих кампаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка сьогодні в Києві.

«Я переконаний, що ані в цій залі, ані в усій телевізійній аудиторії немає людей, які б не поділяли думки про те, що єдність країни є абсолютним пріоритетом для кожного з нас, і влада у своїй мовно-гуманітарній політиці має зважати на цей імператив», - зазначив він.

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Президент наголосив, що мова має об’єднувати, а не розколювати державу.

«Саме виходячи із цих міркувань, я дуже не хотів би, щоб мовне питання знову стало на порядок денний виборчої кампанії. Мова має об’єднувати, а не розколювати державу. Ми не маємо права дати пас п’ятій колоні і отримати з того бодай найменший зиск на майбутніх президентських, парламентських і місцевих виборах», - сказав він.