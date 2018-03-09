Порошенко закликав політиків не використовувати мовне питання під час виборчих кампаній

12:31, 09 березня 2018
Політика
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Порошенко закликав політиків не використовувати мовне питання під час виборчих кампаній / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка сьогодні в Києві.

«Я переконаний, що ані в цій залі, ані в усій телевізійній аудиторії немає людей, які б не поділяли думки про те, що єдність країни є абсолютним пріоритетом для кожного з нас, і влада у своїй мовно-гуманітарній політиці має зважати на цей імператив», - зазначив він.

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Президент наголосив, що мова має об’єднувати, а не розколювати державу.

«Саме виходячи із цих міркувань, я дуже не хотів би, щоб мовне питання знову стало на порядок денний виборчої кампанії. Мова має об’єднувати, а не розколювати державу. Ми не маємо права дати пас п’ятій колоні і отримати з того бодай найменший зиск на майбутніх президентських, парламентських і місцевих виборах», - сказав він.

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Теги: #українська мова#вибори в Україні#Порошенко про мову