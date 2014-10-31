В Івано-Франківську провели віче до 96-ї річниці ЗУНР

Як передає кореспондент УНІАН у сьогоднішній урочистій ході взяли участь держслужбовці та студенти, які від приміщення облдержадміністрації пройшли вулицями Грушевського – Грюнвальдська до пам’ятника діячам ЗУНР.

Тут відбулося покладання квітів до пам’ятника і громадське віче. З нагоди свята до мешканців області звернулися та привітали заступник голови ОДА Сергій Адамович, перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький, заступник міського голови Івано-Франківська Михало Верес, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Богдан Борович та інші. Виступи чергувались виконанням пісень січового стрілецтва.

Читайте такожВ Україні пройшли марші на честь дня УПА: як це було (фоторепортаж, відео)Промовці проводили паралелі із становлення ЗУНР з нинішніми подіями на сході України, а також застерігали новообрану Верховну Раду від помилок, які були зроблені після «Помаранчевої революції».

Довідка УНІАН. 1 листопада 1918 року в Львові внаслідок збройного повстання українських солдатів на теренах Австро-Угорської монархії було проголошено Західно-Українську Народну Республіку, яку очолив сотник Українського Січового Стрілецтва, вихованець Станіславівського «Пласту» Дмитро Вітовський. Упродовж майже п’яти місяців нинішній Івано-Франківськ (тоді Станіславів - УНІАН) був столицею ЗУНР на чолі з президентом, доктором Євгеном Петрушевичем. Західно-Українська Народна Республіка проіснувала 257 днів - до 15 липня 1919 року.