ООН: На сході України загинули понад чотири тисячі людей

Про це йдеться в опублікованому сьогодні тижневому звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань.

"Станом на 29 жовтня, на сході України убито щонайменше 4035 осіб (з урахуванням 298 на борту MH17) і 9336 поранено", - йдеться в документі.

Тиждень тому ООН повідомляла про 3,8 тисячі загиблих.