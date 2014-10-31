ООН: На сході України загинули понад чотири тисячі людей
20:13, 31 жовтня 2014Політика
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Кількість загиблих унаслідок бойових дій на сході України перевищила чотири тисячі осіб.
У зоні АТО загинули понад чотири тисячі осіб / sirgis.info
Про це йдеться в опублікованому сьогодні тижневому звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань.
"Станом на 29 жовтня, на сході України убито щонайменше 4035 осіб (з урахуванням 298 на борту MH17) і 9336 поранено", - йдеться в документі.
Тиждень тому ООН повідомляла про 3,8 тисячі загиблих.
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