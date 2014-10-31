ООН: На сході України загинули понад чотири тисячі людей

20:13, 31 жовтня 2014
Політика
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Кількість загиблих унаслідок бойових дій на сході України перевищила чотири тисячі осіб.

У зоні АТО загинули понад чотири тисячі осіб / sirgis.info

Про це йдеться в опублікованому сьогодні тижневому звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань.

"Станом на 29 жовтня, на сході України убито щонайменше 4035 осіб (з урахуванням 298 на борту MH17) і 9336 поранено", - йдеться в документі.

Тиждень тому ООН повідомляла про 3,8 тисячі загиблих.

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