Тимошенко захворіла - нардеп

Тимошенко не було на погоджувальній раді голів депутатських фракцій та комітетів Ради.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко захворіла на грип й тому не змогла бути присутньою на погоджувальній раді голів депутатських фракцій і комітетів Верховної Ради.

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Про це повідомив голова парламентського комітету державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко ("Батьківщина"), передає "Страна".

"Оскільки Юлія Володимирівна Тимошенко, як і велика кількість українських громадян, страждає від епідемії грипу, я маю честь представляти позицію Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", - заявив Власенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко не вказує в деклараціях повні відомості про бізнес свого чоловіка Олександра Тимошенка та його чеських прописах.