СБУ викликала Савченко на допит у справі Рубана

Допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана призначено на завтра.

СБУ викликала на допит народного депутата Надію Савченко.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука в Facebook.

"СБУ на завтра викликала на допит пані Надію Савченко" - повідомив він.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Савченко викликають на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

“У справі Рубана все дуже серйозно. В інтересах слідства я зараз обмежуся лише двома фразами. Перше: Служба безпеки України направила народному депутату Надії Савченко виклик на допит на завтра. Тим не менше, сьогодні о 4-й ранку вона відбула за територію України для участі у міжнародній конференції”, - сказав Луценко. Він зауважив, що Савченко не є членом офіційної делегації, але має підстави для участі в такому заході.

“Я зараз хотів би звернутися до народного депутата Савченко: якщо вона і справді така мужня, чесна, як говорить про це на безкінечних ефірах, завтра вона має бути в Службі безпеки України”, - наголосив генпрокурор.

За словами Луценка, співпраця зі слідством була би дуже важливою і для самої Савченко, і для країни.

Раніше стало відомо, що у підозрі СБУ щодо керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана фігурує друг та помічник нардепа Надії Савченко Олег Мезенцев.

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Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях. Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

Голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.