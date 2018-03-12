Місцезнаходження "опоблоківця" Бакуліна невідоме, його треба оголосити в розшук – Луценко

Генпрокурор не виключив можливість використання Бакуліним ймовірно здобутих корупційних коштів і нині.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що місцезнаходження народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна, щодо якого у Верховній Раді України зареєстроване подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт, невідоме і його необхідно оголосити в розшук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це очільник ГПУ сказав під час засідання Комітету ВР з питань Регламенту, який розглядає подання на Бакуліна.

Генпрокурор наголосив, що слідство вважає за необхідне затримати та арештувати Бакуліна, адже він, після завершення слідства по його справі у 2014 році, яке завершилося закриттям кримінальної справи, фактично покинув територію України.

"І довгий час не з'являється ні на засідання Верховної Ради, ні взагалі на території України. Наразі слідство не може встановити місце його перебування", - сказав Луценко.

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У той же час, адвокати депутата відмовилися надати таку інформацію.

"Бакуліна треба оголосити в розшук", - констатував генпрокурор.

Також Луценко не виключив можливість використання Бакуліним ймовірно здобутих корупційних коштів і нині.

"Для того, щоб зупинити подальше маскування, використання, перерахування цих коштів, ймовірний розподіл їх по інших корупційних напрямках... вважаємо за необхідне позбавити волі Бакуліна", - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2017 року Луценко заявляв про підготовку подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна.

«В рамках справи про нафтобурові показання Кацуби, який пішов на угоду зі слідством, дають нам повну можливість готуватися притягувати до кримінальної відповідальності народного депутата Бакуліна», - сказав тоді Луценко.

Колишнього заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу підозрюють у причетності до привласнення 449,9 млн грн, що належали компанії.

19 лютого 2018 р. голова Верховної Ради Андрій Парубій отримав подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання та обрання запобіжного заходу Бакуліну.

Відповідно до Регламенту ВР, профільний комітет має 20 днів для розгляду даного подання, з яких 5 днів надається депутату для надання пояснень.

22 лютого Парубій повідомляв, що працівники апарату ВР не можуть вийти на зв’язок ні з Бакуліним, ні з його помічниками.

Сьогодні, 12 березня, голова ВР висловив сподівання, що парламент розгляне питання щодо Бакуліна вже цього тижня.