Регіонали вимагають викликати Тимошенко на килим

Партія Регіонів вимагатиме в перший день відновлення роботи Верховної Ради терміново заслухати уряд з питань постачання газу в Україну.

Як повідомляє прес-служба партії, про це заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

Він уважає, що сьогодні спостерігається небезпечна ситуація для України, яка впливає на українську промисловість, комунальну сферу, добробут громадян, насамперед тому, що українського газу не вистачає для забезпечення потреб населення в період опалювального сезону .

“Ще вчора ми слухали виступ керівників уряду, які весь час заявляли, що, буцімто, в нас все в порядку з погашенням заборгованості за газ. Але такими гаслами можна шантажувати чи вводити в оману когось в Україні. З Росією це не проходить”, - наголошує депутат.

На його думку, Верховна Рада як найвищий представницький орган держави повинна зробити все, щоб вивести тему газових домовленостей із тіні. “Наша принципова позиція – в перший день відновлення роботи Верховної Ради провести в терміновому порядку заслуховування уряду з цього приводу”, – підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ.

“Хай (Кабінет Міністрів – УНІАН) представить парламенту проект договору з російською стороною щодо постачання газу, хай пояснить, чому українська сторона відмовилася його підписати. І хай уряд представить своє бачення виходу з ситуації, що склалася”, – цитує депутата прес-служба.

За результатами звіту уряду, вважає Т.ЧОРНОВІЛ, Верховна Рада має прийняти постанову, яка б зобов‘язала Кабмін вжити заходів щодо детінізації газових домовленостей і погашення заборгованостей перед “Газпромом”.

Нагадаємо, що згідно попередньої домовленості лідерів фракцій ВР, в перший же день розблокування Верховної Ради парламент має заслуховувати щорічне послання Президента Віктора Ющенка.