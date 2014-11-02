На Донеччині озброєні бойовики "Мотороли" вивозять з банків гроші та золото (аудіозапис)

Служба безпеки України отримала додаткові підтвердження фактів мародерства, а також розбоїв та грабежів, що вчиняються бойовиками терористичної організації "ДНР".

У мережі з'явилися перехоплені розмови бойовиків. Згідно з розмовою "віце-прем'єр міністра "ДНР" з силових питань" громадянина РФ Халікова Р.З. із так званим "комендантом будинку уряду" Анатолієм за 31 жовтня, мародерством займається зокрема підрозділ бойовика "Мотороли".

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Зазначається, що близько 5 озброєних бойовиків "Мотороли" їздять по відділам банку "Фінансова ініціатива" в супроводі одного регіонального представника, який має ключі, та забирають звідти гроші та золото.

У наступній розмові, яку перехопила СБУ, бойовик "Казбек" розповідає так званому "міністру оборони "ДНР" громадянину України Кононову В.П. (позивний "Царь") про чеченців, які займаються мародерством у Шахтарську й Торезі.

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За словами "Казбека", в цих містах "чечени" (ред. - чеченські найманці) влаштовують блокпости та "знімають" гроші з людей. Представникам "ДНР" вони називаються контр-розвідкою "Кажан". Бойовик стверджує, що чеченці щоденно заробляють близько 2 мільйонів гривень.