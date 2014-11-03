Журналісту ТСН вдалося "проголосувати" на псевдовиборах на Донбасі під дулами автоматів бойовиків

Кореспондент ТСН Руслан Харченко задля експерименту також вирішив "проголосувати" на псевдовиборах у рідному Красному Лучі на Луганщині.

У черзі майже всі – пенсіонери. Всіх турбувало, чи буде за що завтра їсти. Та на жаль, фейком виявилися не тільки вибори, але й масова роздача соціальних карток. Обіцяли всім із 18 років - вистачило навіть не всім пенсіонерам. Увесь процес був під пильним контролем дула автоматів.

"На дільниці до мене підійшов озброєний бойовик, попросив документи, паспорт. Я йому показав, все владнали. Але, що найбільше вразило, що він сказав, що мене хтось бачив на телебаченні. Тобто, "злили" свої ж. Але обійшлося", - зазначив Харченко.

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Жодних обмежень у цьому "голосуванні" не було. Проголосувати міг хто завгодно і скільки завгодно разів – на будь-якій дільниці і навіть через інтернет.

Скільки таких псевдоголосів зарахують - риторичне запитання. Свій вибір журналіст зробив і написав на "бюлетені": "Красний Луч – це Україна!".