МЗС повідомило про 105 українців, засуджених у Греції у справах заарештованих суден і перевезення мігрантів

У Греції утримуються дві різні групи українців: члени екіпажів заарештованих суден та українці, заарештовані за нелегальне перевезення мігрантів.

Станом на початок березня 2018 року в Греції засуджено 105 громадян України до різних термінів покарання, ще щодо 43 українців тривають слідчі дії або досудове слідство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник директора Департаменту консульської служби МЗС – начальник Управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

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За його словами, в Греції є дві групи громадян України, які затримані або засуджені. Зокрема йдеться про групу українців, які є членами екіпажів іноземних суден, що заарештовані, а також про групу українців, які були членами екіпажів суден з перевезення нелегальних мігрантів.

Кирилич сказав, що перебував впродовж тижня у відрядженні в Греції для з'ясування усіх питань, пов'язаних з цими категоріями громадян України.

"Я маю повідомити, що за результатами зустрічі у Міністерстві юстиції в Греції минулого тижня грецька сторона повідомила, що станом на 5 березня 2018 року в Греції затримано і утримуються 148 громадян України. 105 з них засуджені до різних термінів відбування покарання, щодо 43 тривають слідчі дії або справа перебуває на етапі досудового слідства", - сказав Кирилич.

Також він повідомив, що "у 2017 році за рішенням судів із засуджених, які відбували покарання за перевезення нелегальних мігрантів, звільнено 16 громадян України достроково, які відбули 1/3 терміну".

"Я маю повідомити, що вже цього року, 2018-го, за рішенням судів звільнено 3 громадян України, які, власне, відбули 1/3 терміну, а навіть менше, ніж 1/3 терміну відбування покарання", - сказав Кирилич.

Він уточнив, що серед цих 148 українців 132 є тими громадянами, які затримані за перевезення нелегальних мігрантів. Водночас, за його словами, МЗС продовжує констатувати висхідну динаміку затриманих українців за перевезення нелегалів, тому дані можуть змінюватися і збільшуватися.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в МЗС заявляли, що в Греції за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів затримано 120 українців, з них 42 засуджено.