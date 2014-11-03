Бійці 31-го блокпоста знищили мінометні точки бойовиків
14:01, 03 листопада 2014Політика
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Сьогодні вранці сили АТО на 31-му блокпосту вогнем у відповідь знищили кілька мінометних розрахунків бойовиків.
REUTERS
Бойовики розпочали обстріл після висунення ультиматуму з вимогою здати зброю і залишити об’єкт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
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"Зранку дійсно був ультиматум бійцям 31-го блокпосту і після його передачі відразу терористи кілька разів обстріляли блокпост з мінометів. Були дуже швидко виявлені ці точки (звідки вівся обстріл) і знищені", - сказав Лисенко, додавши, що інших деталей, у тому числі щодо змісту ультиматуму, у РНБО наразі немає.
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