Бійці 31-го блокпоста знищили мінометні точки бойовиків

Бойовики розпочали обстріл після висунення ультиматуму з вимогою здати зброю і залишити об’єкт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Зранку дійсно був ультиматум бійцям 31-го блокпосту і після його передачі відразу терористи кілька разів обстріляли блокпост з мінометів. Були дуже швидко виявлені ці точки (звідки вівся обстріл) і знищені", - сказав Лисенко, додавши, що інших деталей, у тому числі щодо змісту ультиматуму, у РНБО наразі немає.