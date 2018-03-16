Порошенко відвідав нещодавно визволену від бойовиків Катеринівку та Золоте на Луганщині (фото)

16:25, 16 березня 2018
Політика
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Порошенко відвідав нещодавно визволену від бойовиків Катеринівку та Золоте на Луганщині / фото twitter.com/stsegolko

Президент України Петро Порошенко відвідав нещодавно визволений від бойовиків населений пункт Катеринівка, а також місто Золоте у Луганській області.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

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«Президент відвідав визволену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де збудовано контрольно-пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували постійними обстрілами російські окупанти», - зазначив він.

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Теги: #Петро Порошенко#КПВВ Золоте#Катеринівка Луганської області