Порошенко відвідав нещодавно визволену від бойовиків Катеринівку та Золоте на Луганщині (фото)

За словами прес-секретаря президента, роботу КПП в Золотому заблоковано постійними обстрілами.

Президент України Петро Порошенко відвідав нещодавно визволений від бойовиків населений пункт Катеринівка, а також місто Золоте у Луганській області.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

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«Президент відвідав визволену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де збудовано контрольно-пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували постійними обстрілами російські окупанти», - зазначив він.