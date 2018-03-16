Порошенко відвідав нещодавно визволену від бойовиків Катеринівку та Золоте на Луганщині (фото)
16:25, 16 березня 2018Політика
1327 0
За словами прес-секретаря президента, роботу КПП в Золотому заблоковано постійними обстрілами.
Порошенко відвідав нещодавно визволену від бойовиків Катеринівку та Золоте на Луганщині / фото twitter.com/stsegolko
Президент України Петро Порошенко відвідав нещодавно визволений від бойовиків населений пункт Катеринівка, а також місто Золоте у Луганській області.
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.
Читайте такожКатеринівка на Луганщині вже тривалий час підконтрольна ЗСУ - штаб
«Президент відвідав визволену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де збудовано контрольно-пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували постійними обстрілами російські окупанти», - зазначив він.
Катеринівка на Луганщині pic.twitter.com/tULSGQgjBb— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 16, 2018
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter