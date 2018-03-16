Порошенко: декілька механізованих дивізій РФ біля кордону України повністю готові до інтервенції

На окупованому Донбасі залишаються регулярні російські війська, зауважив глава держави.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія посилила військову присутність на кордоні з Україною, декілька механізованих дивізій повністю готові до інтервенції.

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Про це він сказав з посиланням на доповідь командувача АТО під час виступу перед військовослужбовцями Збройних сил України в Луганській області.

За словами президента, Україна тривалий час живе в умовах російської військової загрози. «Вже не один рік ми з вами на фронті відбиваємо російську військову агресію», - сказав Порошенко.

«Зараз під час доповіді генерал Забродський (командувач сил Антитерористичної операції, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський – УНІАН) детально доповів мені щодо посилення воєнної присутності РФ вздовж кордону і продовження перебування регулярних військ РФ на окупованих територіях», - зауважив президент.

За його словами, в період з 2014 року росіяни розмістили та реорганізували свої сили так, щоб підтримати швидке механізоване вторгнення як з півночі, так і зі сходу України. "Декілька механізованих дивізій повністю готові до інтервенцій", - додав Порошенко.