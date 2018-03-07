Надання Україні американської зброї є застереженням для російського агресора - Порошенко

Також президент заявив, що надання зброї є важливим позитивним сигналом для інших партнерів України на міжнародній арені.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з віце-президентом США Майком Пенсом наголосив, що надання Сполучними Штатами Україні оборонного озброєння є чітким застереженням для російського агресора.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Порошенко висловив вдячність Сполученим Штатам за послідовну підтримку України у впровадженні масштабних внутрішніх реформ, а також військову допомогу, що сприяє посиленню обороноздатності країни.

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"Глава держави підкреслив, що надання Україні американської оборонної зброї є важливим позитивним сигналом для інших партнерів нашої країни та чітким застереженням для російського агресора", - наголошується у повідомленні.

Пенс зазначив, що США і надалі підтримуватимуть Україну у її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летального зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн дол.