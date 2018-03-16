Порошенко закликав Ердогана не визнавати вибори президента Росії в Криму

Розмова глав держав відбувається напередодні президентських виборів у Росії, які вона збирається провести також у тимчасово окупованому Криму.

Президент України Петро Порошенко у п'ятницю ввечері, 16 березня, провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Порошенко подякував Ердогану за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, передає прес-служба Адміністрації президента.

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Петро Порошенко відзначив, що сьогоднішня розмова відбувається напередодні президентських виборів у Росії, які вона збирається провести також у тимчасово окупованому нею Криму.

Президент України закликав свого турецького колегу не визнавати результатів нелегітимних виборів, а також утриматись від участі турецьких громадян у їхньому моніторингу на тимчасово окупованому півострові. "Крим – це Україна. І ми розраховуємо на традиційну підтримку з боку Туреччини", - заявив Петро Порошенко.

Під час розмови сторони узгодили графік наступних контактів на найвищому рівні, в тому числі з метою проведення Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Співрозмовники також висловились за якнайскорішу фіналізацію переговорів стосовно укладання угоди про зону вільної торгівлі між двома державами.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в неділю, 18 березня 2018 року, режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України - в Києві, Харкові, Одесі та Львові - не передбачатиме доступу до цих об'єктів громадян РФ для голосування на виборах, доступ в установи матимуть особи виключно з дипломатичним статусом.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум за його самовизначення".

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.