УКРОП пропонує спростити оформлення авто, ввезених як гуманітарна допомога

Документ пропонує звільнити від обмежень щодо європейських екологічних стандартів гуманітарну допомогу у вигляді карет швидкої допомоги та автомобілів для дитячих будинків.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону, що має спростити ввезення та оформлення в Україні автомобілів від закордонних донорів як гуманітарної допомоги.

Законопроект № 8130 «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства про гуманітарну допомогу у відповідність до сучасних умов та нових соціальних викликів» розробили народні депутати від УКРОПу Тарас Батенко, Олександр Дубінін, Ірина Констанкевич, Віталій Купрій, Валентин Дідич, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко у співпраці з громадськими активістами і представниками різних фракцій парламенту.

«Законопроект має змінити українське законодавство у сфері гуманітарної допомоги відповідно до потреб організацій і громадян. Він дозволить ввозити в Україну безкоштовні транспортні засоби від міжнародних донорів», – наголошують в «Українському об’єднанні патріотів».

Документ пропонує звільнити від обмежень щодо європейських екологічних стандартів гуманітарну допомогу у вигляді карет швидкої допомоги та автомобілів для дитячих будинків. Також він має розблокувати ввезення в Україну безкоштовних аварійно-рятувальних автомобілів для пожежних частин та аварійних служб від іноземних меценатів.

За словами авторів законопроекту, подібну техніку в Україні зараз випускає лише одне підприємство. Проте якість і ціна вітчизняних авто не витримує жодної критики. Приміром, у зоні проведення АТО 20 із 50 санітарних машин «Богдан-2251» потребують ремонту, не встигнувши від’їздити й 10 тисяч кілометрів.

Натомість якісні автомобілі від закордонних меценатів простоюють на митницях через українську бюрократію. Експлуатувати такі машини заборонено через неможливість отримати необхідні документи.

«Є безліч прикладів, коли аварійно-рятувальні автомобілі по декілька років стоять на станціях, але експлуатувати їх не можна. Техніку від закордонних донорів також часто використовують за призначенням без розмитнення та реєстрації», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, законодавча ініціатива пропонує зняти вікове обмеження на ввезення легкових автомобілів для осіб з інвалідністю. Також законопроект надає право на гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів дитячим будинкам сімейного типу та прийомним родинам, які виховують п’ятьох чи більше дітей.

«Це дасть змогу оновити автопарк аварійно-рятувальних автомобілів, дозволить дитячим будинкам одержати такі потрібні буси, підтримати найменш захищені верстви населення», – пояснив один з авторів законопроекту, співзасновник громадської спілки «Доступне авто» укропівець Михайло Катрук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

При цьому він зазначив, що законопроект має зняти штучні обмеження, створені вітчизняним автомобільним лобі.

«У країнах ЄС немає жодних обмежень на імпорт вживаних автомобілів за екологічними показниками. Водночас в Україні їх запровадили з метою захисту так званого вітчизняного виробника. Це призводить до парадоксу, коли українські організації не можуть безкоштовно отримати навіть нові транспортні засоби, які не відповідають екологічному стандарту «Євро-5», – підкреслили в УКРОПі.

Раніше США, Канада й низка скандинавських країн висловили готовність безкоштовно передати Україні автомобільну техніку в нормальному стані. Однак громади не можуть отримати донорську техніку через штучні обмеження.