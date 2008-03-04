Саркозі і Меркель домовилися створити союз

Німеччина і Франція домовились створити Середземноморський союз, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Передбачається, що нова організація буде відкрита для всіх 27 країн Євросоюзу.

Перш за все, проект нового союзу спрямований на об`єднання декількох середземноморських країн, включаючи Алжир, Туніс і Марокко.

У Середземноморський союз також може увійти Туреччина, яка хоч і не є членом ЄС, але претендує на особливі відносини з Європою.

Про бажання створити нову організацію канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ і президент Франції Ніколя САРКОЗІ повідомили після своєї зустрічі в Ганновері.

"Співпраця ЄС з країнами Середземномор`я має стратегічне значення", - наголосила А.МЕРКЕЛЬ.

Ідея створення Середземноморського союзу вперше була озвучена президентом Франції ще навесні минулого року. Німеччина не відразу підтримала ініціативу, а без її схвалення ідея Н.САРКОЗІ не була б прийнята Євросоюзом, відзначає «Асошіейтед Прес».

Головним завданням Союзу стане вироблення узгодженої імміграційної політики, розвиток економіки і торгівлі, просування основних цінностей правової держави, а також захист навколишнього середовища.

Лідери Німеччини і Франції запропонували внести питання про створення Середземноморського союзу в порядок денний саміту Євросоюзу, який пройде вже наступного тижня. Саму організацію, як очікується, буде засновано влітку.