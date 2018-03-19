Вибори президента РФ: Путін перемагає після обробки 99% протоколів

Павло Грудінін займає друге місце з 11,82% голосів, на третьому місці - Володимир Жириновський з 5,68% голосів.

Чинний президент Росії Володимир Путін лідирує на виборах глави РФ, набираючи 76,65% голосів після обробки 99% підсумкових протоколів ДВК.

Про це повідомляє "ТАСС". Кандидат від партії КПРФ Павло Грудінін займає друге місце з 11,82% голосів. На третьому місці - кандидат від партії ЛДПР Володимир Жириновський з 5,68%.

За Володимира Путіна в абсолютних числах проголосували, за останніми даними, понад 55,403 млн осіб. За Грудініна віддали свої голоси понад 8,54 млн осіб. За Жириновського - близько 4,104 млн.

Четверте місце займає висунута "Громадянською ініціативою" Ксенія Собчак з 1,66% голосів виборців. За неї голоси віддали понад 1,197 млн осіб.

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У перспективі ці цифри можуть змінитися лише на частки відсотків, що серйозно не скорегує остаточний результат. На даний момент відомий показник явки на 95% виборчих дільниць - він становить 67%.

Раніше повідомлялося, що 18 березня, в день річниці незаконного анексії Криму, в Росії пройшли вибори президента. Голосування пройшло в тому числі і на території тимчасово окупованого українського півострова.