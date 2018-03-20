ЄС отримав від України список причетних до організації і проведення виборів Путіна в Криму

Будь-яке рішення щодо можливого застосування санкцій ухвалюватиме Рада ЄС. Всього в список внесено 140 осіб.

Євросоюз отримав лист із 140 прізвищами людей, які причетні до організації та проведення виборів президента Росії в незаконно анексованому РФ Криму.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі повідомила речник ЄС Майа Косьянчич.

«Я можу підтвердити, що наші служби отримали лист від Міністерства закордонних справ України з іменами тих, хто був причетний до організації та проведення російських президентських виборів в незаконно анексованому Криму та Севастополі. У цьому контексті я хочу нагадати, що ЄС не визнає незаконнуанексію Криму та Севастополя, і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові», - заявила вона.

Косьянчич нагадала про вже чинні санкції, які були застосовані у зв’язку з незаконною анексією Криму. «Будь-які рішення внести зміни у поточні заходи, додавши ще людей у список, буде ухвалювати Рада одноголосно», - додала речник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, у день річниці незаконної анексії Криму, «голосування» на виборах президента РФ проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

Президент Петро Порошенко заявив, що «вибори» президента РФ в окупованому Криму стали черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права, і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

19 березня речник МЗС України Мар'яна Беца повідомила, що список із 140 осіб, причетних до організації і проведення незаконних виборів у Криму, вже передано главам МЗС країн - членів Євросоюзу.