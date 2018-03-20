Савченко заявила, що в АП видавали наказ на її фізичну ліквідацію

За словами депутата, їй назвали навіть підрозділ спеціальних сил, який мав виконувати відповідне "замовлення".

Народний депутат Надія Савченко заявляє, що її тричі попереджали про наказ з Адміністрації президента України її вбити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу у Верховній Раді.

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"Перший раз я отримала попередження, що є наказ Банкової на мою фізичну ліквідацію, від Адміністрації президента, від Тарана (екс-заступник глави Адміністрації президента Андрій Таранов), невдовзі після чого він загинув", - наголосила Савченко.

За її словами, вдруге вона отримала попередження від зовнішньої розвідки. "Другий раз я отримала попередження від зовнішньої розвідки, що є наказ на мою ліквідацію, знову таки з Банкової. Моя сестра особисто їздила спілкуватися з Кондратюком Валерієм (заступник глави Адміністрації президента, а до цього був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони - УНІАН), щоб це зупинити", - сказала Савченко.

"Третього разу мене попередили, що так само я стою під ліквідацією з Банкової, і назвали підрозділ спеціальних сил, який буде виконувати цю роботу", - додала вона.

За словами Савченко, після цього вона "зрозуміла, що четвертий раз можуть не попередити".

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «неспростовні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту в сесійній залі ВР.