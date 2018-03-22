"Вибори Путіна" в Криму стали ще однією ознакою агресії РФ проти України – місія США при ОБСЄ

У США наголосили, що проведені російською окупаційною владою вибори в Криму не мають законності.

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) наголошує, що Сполучені Штати Америки не визнають вибори президента Російської Федерації, проведені 18 березня в окупованому Криму.

Про це сьогодні заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради Організації у Відні (Австрія), повідомляє американська місія при ОБСЄ на своєму сайті.

"З часу вторгнення та окупації Криму, Росія провела декілька раундів фіктивних виборів у Криму у спробі підірвати суверенітет України та порушити територіальну цілісність України. Російська окупаційна влада організовувала ці протизаконні вибори навмисно вдаючись до частих та серйозних порушень, безпосередньо спрямованих на спільноту кримських татар та інших, які виступали проти окупації Росією", - заявив Кемієн.

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"Сполучені Штати рішуче засуджують намагання Росії змушувати українських громадян у Криму голосувати на цих протизаконних виборах, включаючи останні, проведені 18 березня. Сполучені Штати не визнають законність або результат референдуму у березні 2014 року, і ми не визнаємо вибори, які Росія інсценувала у Криму 18 березня. В окупованому Росією Криму, за визначенням, вибори, проведені окупаційною владою або відповідно до російського законодавства, не мають законності", - наголосив Кемієн.

При цьому він наголосив, що "зусилля Росії організувати 18 березня ще одні незаконні вибори в Криму були ще однією спробою Росії надати її так званій анексії Криму видимість законності".

"Це стало ще однією ознакою агресії проти суверенітету і територіальної цілісності сусіда Росії. Ми ніколи не погодимося з окупацією Росією Криму та так званою анексією Криму. Ми підтримуємо Мінські угоди як найкращий спосіб припинити конфлікту на сході України, одночасно поважаючи єдність, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України", - заявив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, у день річниці незаконної анексії Криму, «голосування» на виборах президента РФ проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

Президент Петро Порошенко заявив, що «вибори» президента РФ в окупованому Криму стали черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права, і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

19 березня речник МЗС України Мар'яна Беца повідомила, що список із 140 осіб, причетних до організації і проведення незаконних виборів у Криму, вже передано главам МЗС країн - членів Європейського Союзу.