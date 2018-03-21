У Криму за відмову голосувати на "виборах" звільняють кримських татар - адвокат

За словами юриста, один зі звільнених працював водієм маршрутки, інший - охоронцем.

В окупованому Росією Криму виганяють з роботи кримських татар, які не пішли голосувати на незаконних виборах президента Росії.

Про це повідомив у Facebook кримський адвокат Еміль Курбедінов. "Вчора одна людина розповіла мені, як звільнили кілька її знайомих кримських татар з роботи за те, що вони не пішли на "вибори"!" - пише він.

За словами юриста, один зі звільнених працював водієм маршрутки, інший - охоронцем, місце роботи третього Курбедінов не назвав.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, у день річниці незаконної анексії Криму, «голосування» на виборах президента РФ проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

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Президент Петро Порошенко заявив, що «вибори» президента РФ в окупованому Криму стали черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права, і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

В Європейському Союзі заявляють, що ЄС не визнає незаконну анексію Росією Криму, а тому не визнає і проведених там виборів російського президента.