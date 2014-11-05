Кабмін планує виділити 150 млн грн на термінали видачі біометричних паспортів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

“Зараз для того, щоб ми ефективно виконували безвізовий режим, уряд приймає рішення про виділення 150 млн грн на придбання більш як 600 терміналів для видачі біометричних паспортів. Тому що я не вдоволений тим, як державна міграційна служба виконує доручення уряду щодо запровадження видачі біометричних паспортів. 35 тис паспортів на місяць - це означає черга в кожній області для отримання відповідного паспорта. Ми зараз 150 тисяч видаємо. Тому ми з міністром провели нараду, у нас є 2 місяці. Сьогодні ми приймаємо рішення виділити 150 млн., більше 600 терміналів купимо, це означає, що фактично в кожному районі ми поставимо відповідний термінал”, - зазначив прем`єр.

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Таким чином, за його словами, до кінця січня 2015 року система повинна працювати.