Заступник голови СБУ: нових доказів у справі Савченко "бути не може"

Разом з тим, про деталі справи Савченко у Службі безпеки України відмовились говорити.

Нових доказів у кримінальному провадженні щодо народного депутата Верховної Ради України Надії Савченко бути не може.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, відповідаючи на запитання журналістів, чи з’явилися нові докази у цій справі.

«Нових доказів бути не може, тому що докази вже були зібрані до того, як відбулися події про які ви знаєте», - заявив він.

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Разом з тим варто зазначити, що про деталі справи Кононенко відмовився говорити посилаючись на те, що у нього немає відповідного дозволу слідчого.

При цьому речник СБУ Олена Гітлянська назвала питання "справи Савченко" політичним.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Обвинувачення просить суд взяти Савченко під арешт без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України.