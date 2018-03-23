Трамп схвалив збільшення видатків США на підтримку України

Набув чинності консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, де збільшено видатки на підтримку України.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, який передбачає виділення видатків на підтримку України до понад 620 млн доларів.

Читайте такожКремль заявив, що Трамп привітав Путіна з перемогою на виборах

Про це йдеться у повідомленні посольства України в США у Facebook.

«Президент США Дональд Трамп підписав раніше ухвалений Сенатом і Палатою представників Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 фінансовий рік. Загальний обсяг допомоги Україні у документі визначено в сумі 620,700 млн доларів, що перевищує відповідний минулорічний кошторис», - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що згідно із законом, Пентагону виділено 200 млн доларів для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 млн доларів більше за асигнування 2017 року.

Також кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено у сумі 420,700 млн доларів, що на 10 млн перевищує відповідні видатки минулого року.

Крім того, документ також асигнує 250 млн доларів на протидію російській інформаційній пропаганді, корупційним діям та іншим заходам впливу.