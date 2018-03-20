Трамп після телефонної розмови хоче зустрітись з Путіним для обговорення України, Сирії та КНДР

19:47, 20 березня 2018
Політика
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Дональд Трамп / REUTERS

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Про це повідомляє телеканал Fox News у Twitter.

«Я поспілкувався з президентом Путіним і привітав його з перемогою, з його перемогою на виборах ... Ми, ймовірно, зустрінемось у недалекому майбутньому», – йдеться в повідомленні.

За словами Трампа, він зустрінеться з Путіним для обговорення України, Сирії, Північної Кореї та гонки озброєнь, яка «виходить з-під контролю».

У заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови президентів США та РФ повідомляється, що Трамп привітав Путіна з його переобранням 18 березня, та підкреслив важливість створення безядерної зони на Корейському півострові.

Також сказано, що "обидва лідери підтвердили потребу для Сполучених Штатів та Росії продовжити наші спільні зусилля для стратегічної стабільності".

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Теги: #Дональд Трамп#Володимир Путін