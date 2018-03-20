Трамп після телефонної розмови хоче зустрітись з Путіним для обговорення України, Сирії та КНДР

У заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови президентів США та РФ повідомляється, що Трамп привітав Путіна з його переобранням.

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що планує зустрітись у найближчому майбутньому із господарем Кремля.

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Про це повідомляє телеканал Fox News у Twitter.

«Я поспілкувався з президентом Путіним і привітав його з перемогою, з його перемогою на виборах ... Ми, ймовірно, зустрінемось у недалекому майбутньому», – йдеться в повідомленні.

За словами Трампа, він зустрінеться з Путіним для обговорення України, Сирії, Північної Кореї та гонки озброєнь, яка «виходить з-під контролю».

.@POTUS: “I had a call with President Putin and congratulated him on the victory, his electoral victory… We will probably get together in the not-too-distant future.” pic.twitter.com/gHFkvHrHfi — Fox News (@FoxNews) 20 березня 2018 р.

У заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови президентів США та РФ повідомляється, що Трамп привітав Путіна з його переобранням 18 березня, та підкреслив важливість створення безядерної зони на Корейському півострові.

Також сказано, що "обидва лідери підтвердили потребу для Сполучених Штатів та Росії продовжити наші спільні зусилля для стратегічної стабільності".