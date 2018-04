Трамп після телефонної розмови хоче зустрітись з Путіним для обговорення України, Сирії та КНДР

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що планує зустрітись у найближчому майбутньому із господарем Кремля.

Читайте такожВ Раді пропонують визнати Путіна нелегітимним

Про це повідомляє телеканал Fox News у Twitter.

«Я поспілкувався з президентом Путіним і привітав його з перемогою, з його перемогою на виборах ... Ми, ймовірно, зустрінемось у недалекому майбутньому», – йдеться в повідомленні.

За словами Трампа, він зустрінеться з Путіним для обговорення України, Сирії, Північної Кореї та гонки озброєнь, яка «виходить з-під контролю».

.@POTUS: “I had a call with President Putin and congratulated him on the victory, his electoral victory… We will probably get together in the not-too-distant future.” pic.twitter.com/gHFkvHrHfi