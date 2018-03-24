Опинилася не на своєму місці, їй треба було лікуватися: Тимошенко про Савченко (відео)

Коментар лідера "Батьківщини" став першим за останні два дні, наповнені подіями у ВР і суді.

Вперше ситуацію навколо Надії Савченко прокоментувала лідер політичної сили, під прапором якої отримала депутатський мандат і потрапила до Верховної Ради.

Керівник фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її номер один у передвиборчому списку "опинилася не на своєму місці", йдеться в сюжеті ТСН.

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"Як Надія повернулася додому, переживши колосальний стрес, знущання, голодування, наруги, страх – треба було наполягати на тривалій психологічній реабілітації. Мінімум рік треба було відновлювати здоров’я Надії. Як людину, мені її безмежно шкода. Просто опинилася не на своєму місці у житті", - заявила Тимошенко.

Як повідомлялося, перипетії навколо бунтівної депутатки Надії Савченко другий день на вустах в українців. У п’ятницю суддя вирішив задовольнити клопотання прокурорів і залишити Савченко під вартою. Якщо її провину таки доведуть, депутатка може сісти за ґрати довічно.