Богатирьова заявляє, що всі інструменти - у Тимошенко

Прем’єр-міністр України володіє усіма необхідними інструментами для розблокування роботи Верховної Ради, йдеться у заяві секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, переданій агентству УНІАН.

“Верховна Рада України, всупереч Конституції України та нехтуючи представницьким мандатом виборців України, системно не працює як законотворчий орган”, – йдеться у заяві.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, криза у парламенті, штучно створена політиками, засвідчує нездатність національних партій нести консолідовану, програмну відповідальність за законотворчу політику та європейський вибір України, за розширення бази демократії, прав і свобод громадян, за протекціонізм національному товаровиробнику, підвищення добробуту населення і захист національного інтересу.

За її словами, це призводить до деформації законодавчого поля, нарощування критичних тенденцій у тіньовій економіці, посилення тиску корупції на громадянське суспільство і підриву довіри до політичної влади в цілому.

“Все більше стають очевидними і небезпечними проблеми, пов’язані з підміною реальної політики законотворення політичною кон’юнктурою, домінуванням політики сили над діалогом, де ультиматуми все частіше підміняють природні компроміси в сфері захисту інтересів країни і нації. Це формує виклики державі, українському народу та спільним цінностям демократії”, – вважає Р.БОГАТИРЬОВА.

Водночас, на думку секретаря РНБО, це швидкими темпами формує і збільшує ризики для національної безпеки і оборони України, послаблює державний імунітет та стає фактором загрози.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначає, що “принципову і особливу місію у цьому плані несе парламентсько-урядова коаліція, яка зобов’язана не лише виступати стабілізуючим та організуючим фактором діяльності українських національних законодавчих зборів, але і брати на себе головну відповідальність за недієздатність українського парламенту. Саме вона, на чолі з урядом, в умовах, що склалися, у силу її конституційної і політичної функцій, зобов’язана, виходячи із імперативної волі виборців, забезпечити стабільність і дієздатність Верховної Ради України”.

“Прем’єр-міністр України як лідер коаліції політичної більшості, що не оголосила про свій розпад і продовжує, відповідно до Конституції, свою діяльність, володіє усіма необхідними організаційними і політичними інструментами для розблокування роботи парламенту і активного забезпечення діяльності уряду необхідним законодавчим ресурсом”, – наголосила секретар РНБО.

Таку ж відповідальність за стабілізацію ситуації в парламенті і формування спільної політики на обслуговування національних інтересів, на її думку, має нести і опозиція.

«Не можуть бути прийнятними для пояснення в цьому сенсі посилання на молодість політичної демократії в Україні, партійні амбіції і категоричні вимоги задовольнити ультиматуми», - заявляє Р.БОГАТИРЬОВА.