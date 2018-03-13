Україна готова допомогти Британії у розслідуванні отруєння екс-шпигуна РФ Скрипаля

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії.

Україна готова допомогти Великій Британії у розслідуванні отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав журналістам.

"Зараз Велика Британія веде розслідування. Безумовно, вона його доведе. Вже зараз знайдено, що отруєння відбулося за рахунок хімічних речовин, які розроблялися в Росії. Якщо буде доведено, а я впевнений, що це буде доведено, що за цим стоїть Росія. Хто взагалі займався хімічним тероризмом і застосуванням хімічної зброї у світі - Сирія, Ірак Саддама Хусейна, Північна Корея, у Малайзії, пам'ятаєте, коли вбили брата диктатора, і зараз Росія. От це є компанія: Сирія, Ірак, Північна Корея і, звичайно, Росія", - сказав Клімкін.

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"Тому ми солідарні з Великою Британією. Якщо буде потрібна якась наша допомога, чи експертна, чи інше, ми будемо, звичайно, її надавати. Я буду дзвонити Борису Джонсону, щоб це ще раз сказати, хоча цей меседж ми передали", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Скрипалю і його дочці стало погано в торговому центрі в Солсбері. Частину центру Солсбері було закрито, фахівці в захисному одязі знезаражували вулиці.

Пізніше глава британського зовнішньополітичного відомства Джонсон заявив, що Лондон дасть рішучу відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

12 березня британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Скрипаля і його дочку було отруєно нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.