"Дорогу молодим": Насіров натякнув, що збирається у президенти

Екс-очільник ДФС зайнявся політичною діяльністю.

Звільнений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров пішов у політику.

Про це він розповів журналістам після засідання Апеляційного адміністративного суду у його справі, передає ТСН.

На запитання, чим нині він займається, екс-голова ДФС розповів, що не тільки бореться за відновлення на посаді, але й має нові цілі.

"Я подав заяву до суду стосовно незаконного звільнення. Навіть не знаю, чи мене звільнили, чи ні, бо жодних документів на руки я не отримав. Я продовжую займатись громадською діяльністю і почав займатись політичною діяльністю, але скоро ви про це почуєте набагато більше", - сказав Насіров.

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Журналісти поцікавилась у Насірова, чи він часом не зібрався балотуватись у президенти, на що колишній очільник фіскальної служби відповів ствердно.

"Так, чому б й ні, дорогу молодим. Я планую офіційно про це оголосити пізніше і все розповім докладно", - зауважив Насіров.

Також чиновник уточнив, що планує офіційно оголосити про свої плани в середині квітня.

Нагадаємо, 31 січня Кабмін вирішив звільнити очільника Державної фіскальної служби. Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що вніс до Кабміну відповідне подання.

Насірова підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів у сумі понад 2 млрд грн. Слідство вважає, що Насіров, діючи в інтересах депутата Онищенка, в рамках "газової справи" безпідставно надавав низці підприємств можливість податкових зобов'язань на виплат.