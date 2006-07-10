Прес-служба відкликала привітання Ющенка Морозу

Прес-служба Президента вслід поширеній інформації про зустріч Ющенка з Морозом надіслала у ЗМІ виправлене повідомлення. Різниця між першою і другою інформаціями полягала у вилученні абзацу: "Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, В.ЮЩЕНКО привітав О.МОРОЗА з легітимним обранням на посаду спікера парламенту і відзначив, що очікує від Верховної Ради плідної та конструктивної роботи".