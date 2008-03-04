На засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та керівників парламентських комітетів не досягнуто домовленостей щодо розблокування роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання Погоджувальної ради А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до представників фракції Партії регіонів, запитав, чи готова фракція підтримати проект постанови, запропонований у п’ятницю робочою групою, де йдеться, що рішення про вступ України до НАТО приймається Верховною Радою за результатами референдуму.

В.ЯНУКОВИЧ відповів, що фракція Партії регіонів готова підтримати проект постанови, запропонований робочою групою у четвер, який майже ідентичний за змістом, але в ньому немає формулювання щодо прийняття рішення Верховною Радою.

В.ЯНУКОВИЧ також запропонував провести збори депутатів, на яких обговорити питання щодо проекту постанови по НАТО.

У відповідь А.ЯЦЕНЮК зазначив, що це не вирішить питання, оскільки цю проблему можна вирішити лише у форматі керівників фракцій.

В результаті жодних домовленостей досягнуто не було, і А.ЯЦЕНЮК попросив голів фракцій залишитися для проведення консультацій, а голів комітетів піти з засідання.