Рада наступного тижня може скасувати е-декларації для антикорупціонерів (відео)

Олексій Гончаренко пообіцяв проголосувати за скасування цієї норми.

Верховна Рада може скасувати обов'язкове електронне декларування для громадських активістів на наступному тижні - 3 квітня.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Олексій Гончаренко.

“Я сподіваюся, що 3 квітня ми це питання вирішимо, скасуємо декларування, безумовно, пропишемо в законі, в перехідних положеннях, що ті, хто не подав до 1 квітня, не несуть ніякої відповідальності. Я думаю, що це був би найкращий вихід з цієї ситуації, я особисто буду за це голосувати", - сказав народний обранець.

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Нагадаємо, 27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував українські поправки до закону про електронному декларуванні, які передбачають подання декларацій громадськими активістами. Порошенко згодом просив депутатів скасувати вимогу про зобов'язання громадських активістів подавати електронні декларації.

22 березня під час сесійного дня народні депутати не змогли включити до порядку денного жоден з трьох законопроектів, що стосується декларування доходів антикорупційних громадських активістів.