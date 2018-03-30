Самогубство льотчика Волошина: голова Миколаївської ОДА просить Порошенка відсторонити його на час слідства

Відповідну заяву він сьогодні передав в Адміністрацію президента.

Олексій Савченко просить президента України Петра Порошенка тимчасово відсторонити його від виконання обов’язків голови Миколаївської облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам біля Адміністрації президента України.

Савченко сказав, що щойно передав відповідну заяву в АПУ.

За його словами, 18 березня трагічно загинув в.о. керівника Миколаївського аеропорту Владислав Волошин, і ця подія викликала значний суспільний резонанс.

"Певні громадські організації та політичні партії виступили з вимогами проведення неупередженого та об’єктивного розслідування правоохоронними органами обставин загибелі Волошина. Щоб уникнути будь-яких спекуляцій, я прийняв таке свідоме рішення", - пояснив Савченко.

Він сказав, що пропонує президенту відсторонити його від виконання обов’язків керівника ОДА на час слідства. "Я написав заяву з цього приводу і зареєстрував її сьогодні. Вона зареєстрована 30 березня", - додав Савченко.

Він заявив, що співпрацює зі слідством у справі загибелі Волошина, а також повідомив, що був відсутній в області з 5 березня, але після трагічної події повернувся з-за кордону.

На запитання, хто виконуватиме обов’язки керівника Миколаївської ОДА на час його відсторонення, Савченко відповів: "Сподіваюсь, мій перший заступник".

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Як повідомляв УНІАН, учасник АТО, військовий льотчик, в.о. керівника миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета.

Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні. За свідченнями родичів, Волошин останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про «махінації» при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю. Також в листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту.

При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

У ході розслідування справи було допитано Савченка, про що заявив начальник ГУ НП України в Миколаївській області Юрій Мороз. За його словами, Савченко заявив, що мав із Волошиним лише робочі стосунки.

Також ЗМІ неодноразово розповідали, що Савченко має зв'язки із ватажком "тітушок" Юрієм Крисіним. Так, начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Олексій Донський розповів "Громадському", що слідство знає про зв'язок Крисіна з нинішнім головою Миколаївської облдержадміністрації.

"У цьому питанні можу обмежитись лише тим, що так, нам відомо про їхній зв'язок. Савченко був допитаний у кримінальному провадженні, що стосується Крисіна. Але деталі, на жаль, розголошувати не можу", — сказав Донський.

Згідно з поданими документами до суду, Крисін працює директором з розвитку фірми "П’ятий регіон". Співробітники цієї фірми свого часу залучались до охорони фірми "Авант-Банк", головою правління якої у 2012-2013 роках був саме Олексій Савченко.