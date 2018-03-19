"Я його не боюся": ЗМІ опублікували листування льотчика Волошина, який застрелився (фото)

Волошин хотів писати заяву на звільнення, але голова ОДА продовжив йому контракт.

Військовий льотчик та в. о. голови Миколаївського аеропорту Владислав Волошин, який наклав на себе руки, як свідчить його листування, замислювався про такий вчинок ще кілька тижнів тому.

"Я його не боюся. Дітей якось без батька не хочеться залишати... Суїцидальні нахили, думки мене вже тиждень не полишають", - писав Волошин своєму співрозмовнику ще 21 лютого, повідомляють НикВести.

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Далі він ділиться з ним копіями доручень голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка, а також копією висновків перевірки Держаудитслужби скандальних ремонтних робіт в аеропорту.

Далі з листування видно, що Волошин хотів писати заяву на звільнення, але голова ОДА продовжив йому контракт: "Я б вже звалив. Але за спиною 100 осіб, які залишаться без роботи".

Як повідомляли місцеві ЗМІ, 18 березня в Миколаєві застрелився в. о. директора Миколаївського аеропорту Владислав Волошин.

Також повідомлялося, що причинами самогубства Волошина можуть бути проблеми, що виникли в ході ремонту аеропорту.