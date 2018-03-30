Холодницький розповів, що "наївно" доручив НАБУ розслідувати виявлення "жучка" у своєму кабінеті

"По своїй наївності це провадження було доручено розслідувати НАБУ. І зрозуміло, як воно розслідувалось”, - зазначив Холодницький про виявлення "жучка".

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що доручив Національному антикорупційному бюро України розслідувати кримінальне провадження за фактом виявлення “жучка” в своєму кабінеті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні на брифінгу.

“Було зареєстровано кримінальне провадження за фактом виявлення “жучка”, по своїй наївності це провадження було доручено розслідувати НАБУ. І зрозуміло, як воно розслідувалось”, - заявив Холодницький і нагадав, що підслуховуючий прилад він виявив 6 березня.

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Крім того, керівник САП запевнив, “що на цих записах ви не почуєте жодного факту вимагання мною хабарів, ви не почуєте занесення мені чемоданів з грошима, чи пропозицій цього робити, я впевнений в тому, що цього немає”.

Проте Холодницький зауважив, що на записах є нецензурна лайка, в тому числі, при розмовах з підлеглими.

“Але, вибачте, наше брудне болото корупції в білих рукавичках вичистити важко, і я, як звичайна людина, також вмію лаятись”, - сказав він.

При цьому Холодницький зазначив, що коли буде опублікована дисциплінарна скарга щодо нього, то він прокоментує кожне своє слово.

Як повідомляв УНІАН, раніше деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького.

27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо керівника САП.

Сьогодні, 30 березня, Луценко і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Ситник в інтерв'ю ZN.UA заявив, що слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні та незрозумілі дії керівника САП та окремих прокурорів. Він зауважив, що в НАБУ довгий час не було доказів щодо Холодницького, але в одній зі справ вдалося отримати «конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри». «У справі про розкрадання в Одеській мерії. Так ось, ми отримали інформацію і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплив неприпустимо», - сказав Ситник. Зареєстрували провадження працівники Генеральної прокуратури, оскільки наглядовим прокурором НАБУ є саме Холодницький.

Також Ситник повідомив, що йдеться «про справи «за заявою в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди; справи, що стосується фірми "Золотий мандарин", яку пов'язують з народним депутатом Логвинським (Георгій Логвинський, фракція «Народний фронт»); розслідувань, пов'язаних із е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідувань, пов'язаних із бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу. Складно уявити, що б ми могли почути, якби записи велися не чотири тижні, а чотири місяці».

Ситник зазначив, що на записах, зроблених у кабінеті Холодницького, містяться дані про «злиття інформації щодо обшуків, які готуються, тим людям, у яких ці обшуки мали проводитися, про тиск на певних посадових осіб для ухвалення ними певних рішень».

«На певному етапі колеги з Генеральної прокуратури запропонували нам об'єднати зусилля, щоб отримати докази. Ми погодилися, розуміючи, що в даному випадку така співпраця є необхідною і обґрунтованою. Якби ми закрили очі на відомі нам факти, то стали б співучасниками незаконних дій», - зазначив він.