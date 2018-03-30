Порошенко задекларував більше 16 мільйонів гривень доходів за рік

Загальна сума доходів, отриманих Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 гривням. 336 000 із них становить заробітна плата, яку він перераховує на благодійні цілі.

Президент України Петро Порошенко опублікував електронну декларацію за 2017 рік.

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"Загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 гривням. 336 000 із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік в повному обсязі перераховує на благодійні цілі. 15 795 874 гривень – проценти по депозитах", - повідомляє сайт президента.

Із суми річного доходу Порошенка сплачено податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, якою обкладаються заробітна плата та відсотки по депозитах. Із зазначених доходів також стягнуто 1,5% військового збору.

Зазначається, що сума коштів, які Петро Порошенко зберігає на банківських рахунках, зменшилася за рік на 430 тисяч доларів. Близько двохсот мільйонів гривень у 2017 році Порошенко склали витрати на благодійну діяльність. Протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є. "Незмінним залишився перелік цінних паперів, якими володіє Порошенко, його нерухомого та рухомого майна: нічого нового у порівнянні з 2016 роком", - говориться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше була оприлюднена декларація голови Міненерго Насалика.