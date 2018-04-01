Окупанти анонсували візит до Криму депутатів-популістів з Бундестагу

Делегація візьме участь у так званому «Ялтинському міжнародному економічному форумі», проведення якого планується з 19 по 21 квітня.

Окупований Росією Крим у квітні відвідає делегація німецьких депутатів і бізнесменів.

Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на главу «кримської німецької національно-культурної автономії» Юрія Гемпеля.

Читайте такожДо окупованого Криму знову збирається німецька делегація

За його словами, делегація візьме участь у так званому «Ялтинському міжнародному економічному форумі», проведення якого планується з 19 по 21 квітня.

"До нас приїдуть депутати регіональних парламентів від партії "Ліві" і "Альтернатива для Німеччини". Крім того, від партії "Альтернатива для Німеччини" буде кілька депутатів Бундестагу. Плюс до всього до делегації увійдуть німецькі бізнесмени. Крім того, ще чотири людини прибудуть з Норвегії", — заявив Гемпель.

Він сказав, що в делегацію увійде близько 20 осіб.