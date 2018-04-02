Більше жодних "перемог": російський політолог пояснив, чому Путін "не полізе" на Київ або Маріуполь

На думку політолога, Путін "не полізе" на Маріуполь чи Київ, розуміючи, що реакція Заходу – багатопланова.

Президент Росії Володимир Путін зразка 2018 року не може собі дозволити "нові славні перемоги".

Відтепер глава Кремля для зміцнення власної влади має намір використовувати іншу модель, - сказав в інтерв'ю "Обозревателю" російський політолог, журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський.

На його думку, Путін зразка 2018 року принципово відрізняється від Путіна зразка 2014 року, періоду так званої "російської весни".

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"Путін і весь російський фашизоїдний політичний клас в 2014 році був на піку ейфорії. "Руський мир", "возз'єднання роз'єднаної нації", "Новоросія" з 12 областей, далі – скрізь, загроза Прибалтиці..." - зазначив він.

"Вони думали тоді про це цілком серйозно. І Путіну здавалося, що він знайшов золоту жилу вічного правління, що він на вівтар своєї влади буде приносити народу все нові і нові славні перемоги. Але дуже швидко він зрозумів, що це неможливо", - додав він.

Наступні події, на думку політолога, показали, що українців не надихнула ідея "руського миру".

"А військова операція в Сирії, покликана відвернути увагу від цієї "метафізичної поразки", також не була переможною, - сказав Піонтковський.

За його оцінками, "Захід не дозволить Путіну більше нічого, ніяких більше славних перемог не буде". Розуміючи це, глава Кремля "буде продавати іншу модель – орвелівську вічну війну, вічне балансування на грані війни у обложеній фортеці - він буде сидіти в обложеній фортеці, з економікою, що гниє, і лякати всіх звідти своєю ядерною п*п*ською", - припустив політолог.

І додав: "Якщо говорити про українські справи – не полізе він ні на Маріуполь, ні тим більше на Київ, розуміючи, що реакція Заходу – багатопланова, і військова, економічна і яка завгодно – буде просто нищівною для його влади".