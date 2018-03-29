"Режим, який вбиває і бреше": дипломат розповів про майбутнє продовженого правління Путіна

Кремль використовує цілий арсенал брехні, щоб замести сліди отруєння колишнього розвідника Скрипаля в Британії, зазначив дипломат.

Політичний порядок денний Росії на наступні шість років після перемоги Володимира Путіна менш передбачуваний, ніж результат виборів.

Економіка країни демонструє незначні поліпшення, проте зростання стало слабшим, ніж у період буму, який припав на перші роки правління Путіна. При цьому дипломатичний розрив між Росією і Заходом продовжує збільшуватися, пише на "Новом времени" Карл Більдт, дипломат, колишній міністр закордонних справ Швеції.

Він зазначив, що для розробки нового курсу Путін зібрав конкуруючі групи економістів, але лише деякі оглядачі очікують початку справжніх реформ. Більш того, важко уявити, як Москва покращить стан економіки, не налагодивши відносини з Європою і США.

"Путін, ймовірно, вважав, що реакція Заходу на його агресію в Україні триватиме недовго, як це було після вторгнення Росії в Грузію в 2008-м. Але все пішло не так", - наголосив Більдт.

Читайте також"Для нього це удар у спину": як на росТБ "співчували" Путіну через пожежу в Кемерові (відео)

За словами дипломата, намагаючись випромінювати впевненість у своєму щорічному посланні федеральним зборам, Путін оголив всі свої страхи щодо майбутнього. Наприклад, звично пообіцяв економічне зростання, але був більш відвертим, ніж зазвичай, попереджаючи, що Росія може відстати від інших країн.

"Якщо Путін має намір підтримувати гонку стратегічних озброєнь зі США, йому доведеться принести в жертву інші ключові сектори економіки, а також знизити рівень життя пересічних росіян", - пише екс-міністр закордонних справ Швеції.

"З іншого боку, Путін висловив відкритість до розгортання миротворчої місії ООН на українському Донбасі. І, можливо, його демонстрація техніки повинна була підкреслити необхідність відкритого діалогу. Якщо так, він обрав дивний спосіб передати це послання", - додав він.

Також Більдт нагадав, що Кремль використовує цілий арсенал брехні, щоб замести сліди отруєння колишнього розвідника Скрипаля в Британії: "Очевидно, що режим, який вбиває і бреше,— не найбільш привабливий партнер для співпраці".

"Майбутнє продовженого правління Путіна вкрай непередбачуване. Реформи всередині країни навряд чи підуть. А давши волю силовим службам за кордоном, Кремль підірвав перспективи зближення із Заходом. Нова гонка озброєнь наразила б Росію і всіх інших на серйозну небезпеку, й, напевно, привела б країну до загибелі, що напевно могли б підтвердити останні лідери Радянського Союзу", - підсумував дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 27 країн НАТО прийняли рішення видворити 151 російського дипломата у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії.

Повний текст думки Карла Більдта читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны"