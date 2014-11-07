У Донецьку поховали загиблих внаслідок обстрілу школи підлітків

15:53, 07 листопада 2014
Політика
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Сьогодні в Донецьку попрощалися з 14-річним Данилом Кузнєцовим та 17-річним Андрієм Єлісєєвим, які загинули 5 листопада внаслідок обстрілу школи №63.

Reuters

Відспівування відбулося в церкві св. Володимира, повідомляє Сегодня.

Директор школи №63 Людмила Дмитрук розповіла, що 5 листопада в районі було тихо, тому підлітки вийшли пограти у футбол.

"Данило був дуже оптимістичним і веселим хлопцем. Родина була не з багатих, але дитина завжди був радісним, в школу приходив з посмішкою. Мама часто працювала і не завжди могла приходити на батьківські збори. Тоді Данило говорив: скажіть мені, а я передам мамі", - розповіла колишній класний керівник Наталія Олександрівна.

Читайте такожБойовики продовжують обстрілювати школи та будинку на ЛуганщиніЗнайомі Андрія Єлісєєва кажуть, що його самотужки виховував вітчим. Після 9 класу Андрій пішов в училище і дуже пишався тим, що почав самостійне життя.

"Він зустрічався з дівчинкою з 11 класу цієї ж школи. Завжди приходив за нею з шоколадкою. Це була дуже зворушлива любов, і ми за них дуже раділи", - кажуть друзі.

Нагадаємо, 5 листопада в стадіон донецької школи №63 влучив снаряд, внаслідок чого загинули дві людини, ще троє (за іншими даними - четверо були поранені.

У РНБО вважають, що траєкторія польоту снаряда свідчить про те, що стріляли з контрольованої бойовиками Макіївки. Також у Раді вказали на надзвичайну оперативність прибуття на місце російських журналістів, які, ймовірно, знали про майбутній обстріл.

СБУ порушила за фактом вбивства кримінальну справу.

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