Обстріл школи в Донецьку, внаслідок якого загинули діти, вівся з окупованої бойовиками Макіївки
Про це заявив речник МЗС Євген Перебийніс.
Речник МЗС Євген Перебийніс заявляє, що обстріл школи в Донецьку, внаслідок якого загинули діти, вівся з Макіївки, контрольованої бойовиками.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
«Снаряд, від якого загинули діти в Донецьку, був випущений з території, контрольованої терористами. Фотодокази», - написав він.
Снаряд, від якого загинули діти в Донецьку, був випущений з території, контрольованої терористами. Фотодокази http://t.co/J03DiLC1qv
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) November 6, 2014
Також Перебийніс показав користувачам мережі фотодокази, які підтверджують причетність бойовиків до обстрілу школи. Згідно з ними, обстріл вівся з окупованої бойовиками Макіївки.
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Наголошується, що червона лінія на карті вказує на напрям, звідки був випущений снаряд.
У зменшеному масштабі карта виглядає так:
Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Донецька міськрада повідомила про загибель двох і поранення трьох підлітків внаслідок потрапляння снаряда на спортмайданчик школи №63.