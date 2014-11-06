Обстріл школи в Донецьку, внаслідок якого загинули діти, вівся з окупованої бойовиками Макіївки

10:22, 06 листопада 2014
Політика
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Про це заявив речник МЗС Євген Перебийніс.

Фото: Ivan Prikhodko / facebook.com

Речник МЗС Євген Перебийніс заявляє, що обстріл школи в Донецьку, внаслідок якого загинули діти, вівся з Макіївки, контрольованої бойовиками.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Снаряд, від якого загинули діти в Донецьку, був випущений з території, контрольованої терористами. Фотодокази», - написав він.

Також Перебийніс показав користувачам мережі фотодокази, які підтверджують причетність бойовиків до обстрілу школи. Згідно з ними, обстріл вівся з окупованої бойовиками Макіївки.

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Наголошується, що червона лінія на карті вказує на напрям, звідки був випущений снаряд.

ukraineatwar.blogspot.nl

У зменшеному масштабі карта виглядає так:

ukraineatwar.blogspot.nl

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Донецька міськрада повідомила про загибель двох і поранення трьох підлітків внаслідок потрапляння снаряда на спортмайданчик школи №63.

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