Обстріл школи в Донецьку, внаслідок якого загинули діти, вівся з окупованої бойовиками Макіївки

Речник МЗС Євген Перебийніс заявляє, що обстріл школи в Донецьку, внаслідок якого загинули діти, вівся з Макіївки, контрольованої бойовиками.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Снаряд, від якого загинули діти в Донецьку, був випущений з території, контрольованої терористами. Фотодокази», - написав він.

Снаряд, від якого загинули діти в Донецьку, був випущений з території, контрольованої терористами. Фотодокази http://t.co/J03DiLC1qv — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) November 6, 2014 Також Перебийніс показав користувачам мережі фотодокази, які підтверджують причетність бойовиків до обстрілу школи. Згідно з ними, обстріл вівся з окупованої бойовиками Макіївки. Читайте такожВ інтернеті з'явилися фото поранених під час обстрілу школи в Донецьку Наголошується, що червона лінія на карті вказує на напрям, звідки був випущений снаряд. У зменшеному масштабі карта виглядає так:

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Донецька міськрада повідомила про загибель двох і поранення трьох підлітків внаслідок потрапляння снаряда на спортмайданчик школи №63.