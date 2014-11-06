РНБО: Російські журналісти з'явилися біля школи в Донецьку одразу після обстрілу, бо "знали і чекали"

У Раді національної безепеки та оборони України вважають, що поява російської знімальної групи одразу після обстрілу бойовиками школи в Донецьку свідчить про спланованість злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"За дослідженням траєкторії, снаряд летів з боку Макіївки, яка контролюється проросійськими бойовиками. Чому російська знімальна група відразу там була? Вони знали і чекали. Тобто акція була спланована", - сказав Лисенко.

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За його словами, у своєму сюжеті російські журналісти самі показали напрямок, з якого прилетів на шкільне подвір’я снаряд.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Донецька міська рада заявила про загибель двох і поранення трьох підлітків унаслідок влучення снаряда на спортивний майданчик школи № 63.

Речник МЗС України Євген Перебийніс заявив, що обстріл школи вівся з Макіївки, яка контролюється бойовиками. Він написав у Twitter: «Снаряд, від якого загинули діти в Донецьку, було випущено з Макіївки, контрольованої терористами».

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що перевіряє інформацію про обстріл школи в Донецьку.

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СБУ за фактом загибелі підлітків під час обстрілу бойовиками школи в Донецьку відкрила кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.