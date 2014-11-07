Крихке перемир'я на Донбасі зірвано, йде підготовка до війни - Time

Якщо у когось з українців ще зберігалася віра в перемир'я, то за останній тиждень їм довелося розлучитися з цими ілюзіями. Про це пише кореспондент Саймон Шустер для журналу Time, передає ТСН.

На його думку, і українські війська, і проросійські бойовики зайнялися мобілізацією особового складу та зброї для чергового раунду запеклих боїв. Саймон вважає, що бойовики мають намір захопити "майже весь південь України", в результаті чого Росія отримає сухопутний коридор в Крим.

"Вдень і вночі вони бомбардують нас з двох напрямків. Так що, більшість готується до того, що в будь-який момент, з хвилини на хвилину може розпочатися вторгнення", - пише журналіст, посилаючись на слова радника маріупольської міської адміністрації Василя Арбузова.

Читайте такожТимчук: Путін розглядає варіант відкритої агресії, ударні групи на Донбасі готові до атаки

До зриву перемир'я, на думку Шустера, призвело "рішення бойовиків провести в неділю вибори в "ДНР" та "ЛНР"". У відповідь на псевдовибори Порошенко вирішив відкликати закон про особливий статус бунтівних територій. Замість цього повинен бути прийнятий новий закон, яким території бойовиків будуть чітко відмежовані і відрізані.

"Якщо це спроба змором змусити терористів підкоритися, то вона навряд чи спрацює, - вважає Шустер. - Росія дала зрозуміти, що доти, поки бойовики протистоять українській владі, вона готова підтримувати їх дешевим паливом та іншими поставками".

"Коли мирний договір буде розірваний, у них виникне спокуса розширити підконтрольні території. В результаті на нових переговорах, коли б вони не почалися, Порошенко буде змушений віддавати їм все більше і більше земель", - пише Шустер.